Associação Reinventa vence torneio Interbairros da IHM

Chegou ao fim, esta tarde, a terceira edição do ‘Torneio de Futebol de Rua Interbairros IHM | Coca Cola European Partners’.

A Associação Reinventa/ pólo comunitário da Nazaré foi a grande vencedora do torneio, tendo o centro comunitário de São Martinho ‘Os Grandes’ conquistado segundo lugar. Já o ‘Prémio FairPlay’ foi atribuído ao pólo comunitário Camacho de Freitas.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no campo polidesportivo do Ribeiro Real, no Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, e contou com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e da presidente do conselho de administração da IHM, Vânia Jesus.

A governante com pasta da Inclusão saudou os vencedores e todos os participantes no torneio, manifestando o “grande prazer” e honra” que é para o Governo Regional constatar a “dinâmica” deste torneio interbairros, “tão importante para os novos jovens”. Rita Andrade saudou ainda todas as entidades públicas envolvidas neste projecto inclusivo que visa “incentivar a prática desportiva”.

Recorde-se que este evento desportivo de cariz informal, insere-se no âmbito do projecto ‘Viver com Saúde’ da Investimentos Habitacionais da Madeira, que tem como objectivo promover a inclusão social dos jovens residentes nos vários conjuntos habitacionais sob a gestão da IHM, que se encontram integrados em projectos sociais e a serem acompanhados por instituições de âmbito social (através das quais participaram neste evento).

A competição juntou 11 equipas, 80 participantes e oito árbitros.