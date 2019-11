Arquivada queixa-crime contra a direcção da AD Machico

A direcção da Associação Desportiva de Machico tornou público um comunicado onde dá conta que a queixa-crime apresentada pelo ex-presidente da mesa da assembleia geral do clube e ex-candidato aos órgãos sociais, José Jaime Franco de Gouveia, contra todos os elementos da anterior direcção, por alegada falsificação de documentos relativamente à listagem de sócios nas últimas eleições para a direcção do clube, foi arquivada, “por não estar verificado o crime de falsificação de documentos”, segundo o despacho proferido pelo Ministério Público - Procuradoria da Republica da Comarca da Madeira, Departamento de Investigação e Ação Penal-Secção de Santa Cruz no passado dia 5 de Novembro de 2019.

“Foi assim dada razão à anterior direcção da Associação Desportiva de Machico, liderada pelo actual presidente, Raúl Miranda, de que o procedimento adoptado estava de acordo com a legalidade e em conformidade com os estatutos próprios da associação, reforçando assim a legalidade do exercício de funções da direcção eleita no sufrágio de 22 de Junho de 2018, a qual se pauta por valores éticos e morais, colocando sempre como ponto de honra a responsabilidade social do clube”, refere este comunicado.