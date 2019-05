Argentino Fernando Tissone abandona o Nacional

O médio argentino Fernando Tissone vai deixar o Nacional, revelou hoje fonte do clube madeirense, que esta época foi despromovido à II Liga portuguesa de futebol.

Fernando Tissonem de 32 anos, chegou ao clube madeirense no início de 2018/19, como um jogador livre, tendo sido inscrito fora do período normal, rubricando, então, um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção.

O jogador, que passou por Itália (Udinese, Atlanta e Sampdoria), Espanha (Maiorca e Málaga) e Ucrânia (Karpaty), veio para Portugal para representar o Desportivo das Aves na segunda metade da temporada 2017/2018, conquistando a Taça de Portugal.

Pelo Nacional, efetuou 12 partidas, todas na I Liga, tendo apontado um golo.

O Nacional terminou a I Liga na 17.ª e penúltima posição, tendo sido uma das três equipas despromovidas ao escalão secundário, juntamente com o Desportivo de Chaves (16.º) e o Feirense (18.º e último classificado).