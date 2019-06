Andebolistas Internacionais Gilberto Duarte e Isabel Góis visitam Camacha

Numa iniciativa promovida pela Associação Desportiva da Camacha, através da sua secção de andebol, amanhã a comunidade escolar e jovens praticantes de andebol daquela localidade vão ter a oportunidade de conviver de perto com dois dos mais importantes praticantes da modalidade em Portugal.

Gilberto Duarte, uma das figuras em maior destaque no recente feito da Selecção Nacional, com a qualificação para o Campeonato da Europa 2020, está de férias na Madeira e visita esta sexta feira, a Vila da Camacha. Recorde-se que o Gilberto, além do percurso de Selecção, esteve ao serviço do Barcelona na época passada, tendo disputado a Final4 da Champions e sagrado Campeão de Espanha. Na próxima temporada vai representar o Montpelier, clube Francês que se sagrou Campeão Europeu em 2018. Esta iniciativa vai contar igualmente com uma filha da terra a internacional Isabel Góis, guarda redes que nesta altura actua na Alemnaha ao serviço do Union Halle-Neustadte que também se encontra nesta altura na Região.

Convívio informal com todos os atletas e comunidade escolar

Sendo esta uma oportunidade a secção de andebol da A.D.Camacha promove um convívio informal, com os jovens praticantes virado para a troca de experiências, fotografias, autógrafos, conversa com os dois Internacionais, figuras maiores do nosso andebol português, ambas distinguidas em 2015 como os melhores do Campeonato Português,onde actuavam na altura.