Ancelotti elogia Ronaldo e diz que o português “nunca falha nos grandes jogos”

O treinador do Nápoles, Carlo Ancelotti, enalteceu hoje as capacidades de Cristiano Ronaldo, autor de um ‘hat-trick’ frente ao Atlético de Madrid, e salientou que o futebolista da Juventus “faz a diferença e nunca falha nos grandes jogos”.

No dia seguinte à vitória da Juventus sobre o Atlético de Madrid (3-0), na qual Ronaldo apontou os três tentos que garantiram a passagem da ‘Vecchia Signora’ aos quartos de final da Liga dos Campeões, Ancelotti rendeu-se às qualidades do internacional luso, o qual orientou no Real Madrid.

“Todos esperam que ele baixe de rendimento com o passar dos anos, mas ele nunca baixa”, afirmou o técnico, na antevisão da partida dos napolitanos com o Salzburgo, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Ancelotti, de 59 anos, foi perentório quando instado a comentar o desempenho do avançado da Juventus: “O Ronaldo nunca falha, sobretudo nestes jogos. É ele que faz a diferença. Há grandes jogadores que não conseguem sobressair em jogos importantes, mas ele evidencia-se nesses jogos. É isto que difere um grande jogador de um grande campeão, como ele é.”

O treinador italiano referiu que “a Juventus deu um sinal importante” frente ao Atlético de Madrid, depois de ter perdido a primeira mão dos ‘oitavos’ por 2-0, e que conseguiu uma “façanha extraordinária, com um jogador extraordinário”.

Carlo Ancelotti cruzou-se com Cristiano Ronaldo no Real Madrid em 2013/14 e 2014/15, sendo conhecida a boa relação entre o italiano e o português.

Nessas duas temporadas, os ‘merengues’ conquistaram uma Liga dos Campeões, uma Taça de Espanha, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes.