Anais Gouveia vai jogar no FÜCHSE BERLIN

Anais Gouveia, a andebolista internacional madeirense de 22 anos, vai vestir na próxima temporada a camisola do Fuchse Berlin da Alemanha. A madeirense que iniciou a prática do andebol nos bambis do Santanense, passou depois toda a sua formação pelo CD Bartolomeu Perestrelo e CS Madeira antes de vestir na temporada passada a camisola do Madeira SAD, clube que deixou a meio da temporada por motivo de estudos, programa erasmus fora de Portugal.