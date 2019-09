Amir, Getterson e Bambock titulares no Marítimo frente ao Sp. Braga

‘Onze’ surpreendente escolhido por Nuno Manta Santos tendo em vista o embate frente ao Sp. Braga, no Minho. Charles sai da baliza para dar lugar ao iraniano Amir, enquanto na frente do ataque o avançado brasileiro Rodrigo Pinho cede a posição a Getterson. No miolo, o croata Vukovic é preterido e cede a posição ao regressado Bambock, que cumpriu um jogo de castigo na jornada passada.

É este o escalonamento do Marítimo para a partida que se inicia às 19 horas desta segunda-feira: Amir, Ruben Ferreira, Kerkez, Zainadine e Nanu; Edgar Costa, Bambock, René Santos e Marcelinho; Getterson e Maeda.