Allegri não acredita em sanção a Ronaldo por gesto contra Atlético de Madrid

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, disse ontem que não espera que o internacional português Cristiano Ronaldo seja sancionado pelo gesto que fez na terça-feira no jogo da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid.

O luso marcou os três golos que garantiram a passagem da Juventus aos quartos de final da liga ‘milionária’ e, no final da partida, celebrou o feito com um gesto semelhante ao que o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, tinha lançado na primeira mão da eliminatória e que lhe valeu por parte da UEFA uma multa de 20 mil euros por conduta imprópria.

“Acho que na terça-feira cada um celebrou da sua maneira. O estádio tinha 42 mil aficionados, deviam castigar todos. Não me parece algo particular [a celebração do Cristiano]. Não temos medo de nenhuma sanção, e não vai haver”, afirmou o técnico transalpino na conferência de imprensa de lançamento do encontro contra o Génova, a contar para a liga italiana.

O líder da formação de Turim, que conta com 18 pontos de vantagem sobre o segundo classificado no campeonato, o Nápoles, decidiu deixar de fora Cristiano Ronaldo de forma a poupá-lo para os próximos compromissos da Juventus.

“O Cristiano jogou muitíssimas partidas e deixei-o em casa, até porque terá duas partidas com a sua seleção. Era demasiado arriscado fazê-lo jogar”, justificou Allegri, numa decisão tomada com o acordo do craque português.

Sobre a jornada gloriosa da ‘Champions’ contra os espanhóis, Allegri considerou que “foi uma boa noite, sobretudo pelo entusiasmo dos adeptos”. E acrescentou: “Temos que continuar a trabalhar com humildade e treinando bem. Contra o Atlético tivemos lucidez e frescura”.