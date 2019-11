Alberto João Jardim vai receber Condor de Ouro com Palma do CD Nacional

Os sócios do Clube Desportivo Nacional, reunidos em Assembleia Geral, aprovaram esta noite por unanimidade e aclamação a proposta da direcção para atribuição dos prémios Condor, a serem entregues no jantar do 109º aniversário do clube, que se realiza a 8 de Dezembro.

O Condor de Ouro com Palma foi atribuído a Alberto João Jardim, “pelo papel desempenhado no desenvolvimento do desporto da Região e, consequentemente, do CD Nacional”.

O Condor de Ouro será entregue a Jacinto Amorim, pelo seu apoio constante ao clube ao longo de largos anos e o Condor de Prata será atribuído a título póstumo ao sócio número um, Sérgio Pinto Correia.