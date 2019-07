AD Machico apresenta estrutura do futebol de formação para a próxima época

A Associação Desportiva de Machico já tem definida a sua estrutura do futebol de formação para a época que se avizinha, revela o clube o num comunicado dirigido à imprensa.

A coordenação de todo o futebol jovem irá continuar sob a liderança do Telmo Santos, “o qual tem vindo a efectuar um trabalho de excepção ao longo dos últimos anos no clube, deixando no entanto a área técnica de modo a fortalecer ainda mais a estrutura organizativa do clube no que diz respeito ao futebol de formação”, realça a AD Machico.

No escalão júnior o Amândio Barreias dará continuidade ao trabalho efectuado no final da época passada com a equipa, tendo-a levado até à final da Taça da Madeira.

No escalão juvenil Sérgio Berenguer ascende à sua liderança após o trabalho efectuado com a equipa sub13 na época passada, que culminou com a vitória no Braga Cup.

Nos iniciados Gabriel Gouveia continuará a ser o seu líder, função que assumiu após ter alcançado o comando da equipa no final da época passada.

“A aposta constante na área da formação por parte da Associação Desportiva de Machico tem tornado o clube cada vez mais numa referência regional na área, sendo dos poucos clubes regionais que possui todos os seus escalões a disputar na nova época a principal divisão dos respectivos campeonatos”, destaca a ainda a nota do clube.

Recorde-se, a este respeito, que na época passada a AD Machico foi reconhecida por parte da Federação Portuguesa de Futebol através da Certificação como Entidade Formadora 3 Estrelas, sendo considerada “uma entidade vocacionada e com potencial para formar praticantes para os mais elevados níveis competitivos, nomeadamente para a sua equipa principal, sendo esse o seu principal objectivo”.

De referir ainda que as inscrições dos atletas para a nova época iniciam-se no dia 17 de Julho, na sede do clube, de segunda a sexta entre as 9 às 13 horas e das 15 às 18 horas.