‘A Gala da Macaronesia’ regressa no sábado para apurar campeões de Kickboxing e Muay Thai

A Associação Desportos de Combate da Madeira organizar, pela segunda vez, ‘A Gala da Macaronesia’. O evento desportivo acontecerá no próximo sábado (dia 25 de Maio), pelas 19 horas, na Praça do Mar, junto ao Museu CR7 (Funchal).

O objectivo principal desta gala é apurar entre os atletas das Ilhas da Macaronésia (Madeira, Açores, Canarias e Cabo Verde). o vencedor do ‘Titulo de Campeão da Macaronésia’, na modalidade de Kickboxing, K1, -67 Kg, em classe B, Neo Profissionais, competição.

Será também disputado o ‘Título de Campeão Nacional Muay Thai’, classe A, Profissional, -63.5 Kg. Uma competição entre Cleandro Gomes (atleta Madeirense, do clube ADMTM-Associação Desportos de Combate da Madeira) contra o atleta João Francisco, (atleta do continente, do clube Dinamite Team de Lisboa).

Disputado ainda o ‘Título de Campeão Nacional Muay Thai’, classe B, Neo Profissional, -57 Kg, que coloca frente a frente o Campeão Nacional, Daniel Andrade (atleta Madeirense, do clube ADMTM-Associação Desportos de Combate da Madeira) contra o atleta Viriato Duarte (atleta do continente, do clube Boom Academy de Vila Nova de Gaia).