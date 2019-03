Vídeos mostram fogo que volta a deflagrar em casa no Funchal em menos de 24 horas

Reacendeu o incêndio que deflagrou ontem ao final da tarde, numa casa situada entre a Rua Quinta do Leme e o Caminho de Santo António, no Funchal.

Recorde-se, conforme o DIÁRIO avançou ontem na edição online, que as autoridades policiais suspeitam de fogo posto. Da casa foram resgatadas duas pessoas - uma idosa e um homem - sendo que o indivíduo, que será o dono da habitação, terá sido levado num carro-patrulha para a esquadra da PSP no Funchal, apresentando hematomas na face, sendo na altura tido como o alegado autor do fogo posto.

O incêndio reacendeu na manhã desta segunda-feira e está a ser combatido pelos bombeiros conforme pode ver nos vídeos registados na manhã desta segunda-feira.