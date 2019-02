Viatura cai de ravina na zona da Prainha, Caniçal

A embarcação afecta ao Centro de Salvamento Costeiro de Santa Cruz, do SANAS, saiu há pouco em direcção ao Caniçal, para a zona da Prainha. Em causa está uma viatura que caiu de uma ravina, encontrando-se num local de difícil acesso.

Também os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local.

Segundo apurou o DIÁRIO, há relatos de uma pessoa no interior do carro. No entanto, por enquanto, não é possível aferir o seu estado de saúde, nem se existiam mais ocupantes no veículo.