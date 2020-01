Veja as fotos dos estragos da queda de pedras no túnel da Tabua

Foi neste estado que o túnel da Tabua ficou após a queda de uma derrocada que se abateu sobre a via sem causar vítimas. Terá sido tremendo o impacto face aos estragos visíveis e que motivou o encerramento o troço pela tutela.

“Imediatamente, a Via Expresso encerrou a estrada no lado da Tabua. Para o Lugar de Baixo não ficar isolado, e uma vez que os trabalhos que estão a ser efectuados na escarpa sobranceira ao túnel da Ponta do Sol estão controlados e não apresentam perigo iminente, o Lugar de Baixo está acessível a partir da Rotunda da Ponta do Sol, sendo que depois os utentes têm de fazer o percurso alternativo pela ER222”, explica em nota enviada à comunicação social.