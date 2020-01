Três passageiros resgatados de navios de cruzeiro ao largo do Funchal

Três passageiros, que se encontravam a bordo de três navios de cruzeiro fundeados ao largo do Funchal, necessitaram resgate médico entre o final do dia de ontem e esta manhã.

A bordo do ‘Saga Sapphire’, de bandeira maltesa, estava uma senhora de 86 anos que tinha um ombro deslocado, pelas 18h35. No ‘Aurora’, com bandeira das Bermudas, encontrava-se um homem de 77 anos, que sofria de doença cardíaca e que pelas 22h22 precisou ser socorrido. Por fim, o terceiro resgate médico, pelas 10h03, disse respeito a um passageiro de 74 anos, que se encontrava no ‘Amera’, com suspeita de enfarte.

Tendo em conta o posicionamento dos navios, foi accionada a semirrigida do Instituto de Socorros a Náufragos, com as vítimas a desembarcarem no cais do Funchal, onde já aguardavam ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Sapadores do Funchal, previamente accionadas.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.