Realiza-se hoje o funeral do homem desaparecido do Atalaia Living Care

O funeral de Paulo Gouveia, o homem que havia desaparecido do Atalaia Living Care, em Dezembro de 2018, e cuja morte foi confirmada no início desta semana, realiza-se este sábado.

O cortejo fúnebre sai da morgue do hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14 horas, indo pela via rápida, sai em Santa Cruz, sobe atrás do aeroporto, com destino à Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde haverá missa de corpo presente pelas 15h30, prosseguindo depois para inumação no cemitério paroquial de Santo António da Serra.

Recorde-se que Paulo Gouveia tinha sido dado como desaparecido no passado dia 6 de Dezembro, data em que cumpria 37 anos, após ter saído da unidade de saúde localizada no Caniço de Baixo. Os apelos para encontrar o homem multiplicaram-se nas redes sociais.

A 21 de Dezembro, foi detectado um corpo no fundo da falésia, junto ao mar, nas imediações do miradouro do Pináculo, em São Gonçalo. Nessa altura, o Comandante do Porto do Funchal afirmava ao DIÁRIO que o corpo já deveria estar no mar há alguns dias e que a vítima seria do sexo masculino.

De imediato, a Polícia Judiciária iniciou as investigações necessárias para identificar a vítima mortal. A família de Paulo Gouveia foi chamada para disponibilizar amostras de ADN, que vieram a confirmar a identidade.

A família terá sido informada, na segunda-feira (11 de Março), sobre o falecimento de Paulo Gouveia, natural do Santo da Serra.