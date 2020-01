Quinze bombeiros resgataram corpo de mulher que caiu da ponte dos Prazeres

O corpo de uma mulher de 39 anos foi resgatado, esta tarde, após uma queda da ponte que liga o Estreito da Calheta à freguesia dos Prazeres, na via expresso.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta estiveram no local, com quinze operacionais, entre os quais a equipa de resgate em montanha, apoiados por quatro viaturas. O corpo foi recuperado por volta das 15 horas, depois de uma alerta, para a existência de um carro estacionado em cima do tabuleiro, sem ninguém no seu interior.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local, bem como uma equipa da Via Expresso.