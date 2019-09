‘Quebra de tensão’ na praia da Calheta

Uma mulher com idade próximo dos 60 anos, alegadamente vítima de ‘quebra de tensão’, foi na última hora socorrida e transportada pelos Bombeiros Voluntários da Calheta, às urgências do Centro de Saúde local. A paciente encontrava-se nas imediações de um bar junto à praia da Calheta, quando subitamente sentiu o corpo a desfalecer. De acordo com uma testemunha, pouco depois – cerca das 13h45 – chegava ao local uma ambulância de socorro da corporação calhetense, que terá encaminhado a vítima ao estabelecimento de saúde local.