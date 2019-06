PSP fiscaliza 11 troços com radar em Junho

A Polícia de Segurança Pública já divulgou os lugares onde irá realizar fiscalizações rodoviárias com utilização de radar neste mês de Junho.

À semelhança do que tem vindo a acontecer, no âmbito do programa ‘Quem me avisa...’, a PSP vai fiscalizar a velocidade dos veículos em 11 troços.

Veja onde vai estar o radar da PSP:

Dia Hora Local

04 14H00 VE1

06 14H00 Rua Dr. Pestana Júnior e Av. Mário Soares

11 08H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares

12 08H00 VR1 Km 33.6 - Aeroporto

19 13H00 VR1 Km 9.4 e/o - Câmara de Lobos

20 14H00 Rua 5 de Outubro e Estrada Comandante Camacho de Freitas

26 14H00 Estrada Monumental e Rua Dr. Pestana Júnior