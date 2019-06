Vários paraquedistas do Exército falharam hoje a aterragem que estava prevista por ocasião do 26.º aniversário da Madeira e do 183.º do Comando da Zona Militar da Madeira e, em vez de aterrarem na praça, foram traídos pelo vento e acabaram em cima do telhado da igreja do Colégio.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para esta ocorrência, mas quando chegaram ao local os paraquedistas já se tinham conseguido libertar.