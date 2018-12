Está em curso, no Concelho da Calheta, uma operação de resgate, presumivelmente de um cidadão estrangeiro que terá caído quando percorria a vereda que serpenteia a escarpa da frente mar daquele concelho, entre os Prazeres e o Jardim do Mar.

Para já as informações são escassas, mas de acordo com uma testemunha no local, o Bombeiros Voluntários da Calheta estão a caminho para procederem ao resgate da vítima, desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.