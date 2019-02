Ondas atingem pessoas no Porto Moniz e fazem pelo menos três feridos

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz socorreram, esta tarde, pelo menos três pessoas, que ficaram feridas após terem sido atingidas por uma onda, no Porto Moniz, num momento em que vigora um aviso amarelo devido à agitação marítima.

Três ambulâncias estiveram no local, estando a realizar o transporte das vítimas para o Centro de Saúde, onde serão avaliadas. Posteriormente, dependo da gravidade dos ferimentos, poderão ser transferidas para o hospital. Haverá uma criança entre os feridos.

A agitação marítima forte tem-se feito sentir um pouco por toda a costa da Madeira.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongar até às 6 da manhã de segunda-feira o período de vigência do aviso amarelo (o terceiro mais grave numa escala de quatro) devido à agitação marítima no arquipélago da Madeira