Uma mulher na casa dos 50 anos foi ontem encontrada cadáver no Caminho dos Salgados, na Camacha. O alerta foi dado as Bombeiros Municipais de Santa Cruz ao final da tarde, que se deslocaram ao local com uma ambulância mas já nada puderam fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.