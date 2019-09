Uma mulher de 54 anos foi esta manhã atropelada por um automóvel quando circulava na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal. Na sequência do embate, a vítima sofreu um corte no couro cabeludo e teve de ser socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela EMIR que foi também chamada a prestar auxílio.

Posteriormente a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada consciente.