Imagem captada pelos satélites da NASA mostra as localidades da Região onde se encontram incêndios activos. A maior mancha está no concelho da Calheta, na Ponta do Pargo, surgindo focos na Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

Como o DIÁRIO já referiu elementos da PJ estão já no terreno a investigar a origem do incêndio que deflagrou ontem na Ponta do Pargo.