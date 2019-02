O incêndio que deflagrou esta tarde, no sítio do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos, encontra-se próximo de habitações.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se no local com várias viaturas e operacionais.

O vento sopra com alguma intensidade, nessa zona de mato e árvores, pelo que o combate às chamas está dificultado.