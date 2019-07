Incêndio em prédio no centro do Funchal

Um incêndio deflagrou esta manhã no centro do Funchal. O alerta foi dado para a Rua João Tavira pelas 8h20, mas o incêndio aconteceu numa unidade hoteleira na Rua da Queimada de Baixo, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses encaminhado para o local duas viaturas e sete homens e o Corpo de Bombeiros Sapadores quatro carros e 12 efectivos.

Neste momento o fogo já está apagado, há ainda muito fumo e os operacionais estão no prédio a tratar do rescaldo, da ventilação.

As primeiras informações dão conta de que as chamas terão surgido no último andar, na zona das caldeiras e que poderá ter origem num curto-circuito.

Devido a este incêndio há um grande aparato no local, e o trânsito está cortado desde a Avenida Arriaga a partir do cruzamento com a Avenida Zarco, e a Rua do Aljube.