Incêndio causado por máquina de lavar mobilizou Voluntários

Entre as 0h00 e 17h30 os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a acudir a várias situações.

Um incêndio em máquina de lavar pelas 15h12, na Rua Nova da Alegria foi uma das ocorrências registadas. Na mesma foi usado um extintor de CO2 para apagar o fogo no eletrodoméstico e efectuada ventilação do espaço. No local esteve um veiculo de combate a incêndios, uma ambulância e 7 operacionais.

Os Voluntários registaram seis intervenções no âmbito pré-Hospitalar, uma das quais decorrente de queda na via pública, ocorrência registada pelas 11h10, no Largo da Fonte, envolvendo uma vítima sexo masculino.