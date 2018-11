Uma mulher de 72 anos foi ontem à noite atropelada por uma viatura ligeira, na Avenida do Amparo, no Funchal, e não resistiu aos ferimentos graves, acabando por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), tendo dado entrada no hospital politraumatizada.