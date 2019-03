Houve menos acidentes mas mais condutores embriagados na Madeira

O balanço da sinistralidade rodoviária na última semana foi positivo. A PSP registou menos 20 acidentes de viação (48) e menos 14 feridos ligeiros. Já no que diz respeito às fiscalizações de trânsito levadas a efeito pela PSP houve registo de um aumento do número de detenções por condução sob o efeito do álcool, tendo a PSP detido 11 condutores com álcool ao volante, no Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e em Machico.

Entre os dias 1 e 7 de Março foram também detidos 4 indivíduos sem carta de condução, no Funchal e em Câmara de Lobos.

“Os bons resultados obtidos nesta quadra de Carnaval demonstram a eficácia preventiva das fiscalizações levadas a efeito pela PSP, as quais só foram possíveis com a colaboração dos condutores madeirenses, na adopção de comportamentos responsáveis aquando do exercício da condução”, disse o Comando Regional da PSP numa nota emitida.