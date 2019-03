Houve mais acidentes na Madeira na última semana

A última semana revelou-se negra no que toca à sinistralidade rodoviária. Houve mais acidentes de viação, mais feridos graves e mais feridos ligeiros.

Entre os dias 22 e 28 de Fevereiro, a PSP registou um total de 68 acidentes (mais 21 do que na semana anterior), que provocaram 27 feridos ligeiros e 1 grave.

Neste âmbito, e durante o referido hiato temporal, a PSP desenvolveu também uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 8 detenções por condução sob o efeito do álcool (4 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos e 2 na Ribeira Brava), 3 detenções por condução sem habilitação legal (2 no Funchal e 1 em Câmara de Lobos), 2 detenções por desobediência (1 no Funchal e 1 na Ribeira Brava) e 1 detenção por condução perigosa (Santa Cruz).

“Durante este período Carnavalesco, o Comando Regional reforça os habituais conselhos relativos à adopção de comportamentos preventivos que visam a diminuição da sinistralidade rodoviária, em especial no que toca à moderação do consumo de bebidas alcoólicas e na condução com a velocidade adequada às condições atmosféricas e ao traçado da via”, informou a PSP em comunicado.