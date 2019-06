Homem detido na Ribeira Brava por tráfico de droga

Um homem de 23 anos de idade, desempregado, natural e residente no concelho do Funchal, foi detido na Ribeira Brava pelo crime de tráfico e consumo de estupefacientes. De acordo com nota da Polícia de Segurança Pública, a detenção ocorreu ontem, quinta-feira.

“Ao detido foi-lhe directamente apreendido um produto suspeito de ser estupefaciente, designadamente, haxixe, em quantidade suficiente para cerca de 398 doses individuais e 560 euros em numerário cuja proveniência se suspeita que advenha do tráfico de estupefaciente”, refere nota da PSP.

“Na sequência das diligências subsequentes, foram ainda sinalizadas e apreendidas 75 doses individuais de Haxixe, 821, 5 gramas de liamba, 1 (um) telemóvel e 1.925 euros em numerário cuja proveniência igualmente se suspeita que advenha do tráfico de estupefacientes”, acrescenta.

O detido foi constituído arguido e presente em Tribunal, para sujeição a 1.º Interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação.