GNR realizou exercício de resgate no teleférico das Achas da Cruz

Os militares do Subagrupamento da Madeira da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro - UEPS, realizaram, no dia 11 de Outubro, um exercício de resgate em teleférico, nas Achadas da Cruz, no Porto Moniz.

Segundo a GNR, este exercício foi realizado em coordenação com o Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto Moniz e visou testar a capacidade de intervenção da equipa de resgate e o plano de evacuação do Teleférico.