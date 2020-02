Furtaram subwoofer na Matur

Um carro de marca Volkswagen Polo foi assaltado na última semana, em Machico, num parque de estacionamento situado na zona da Matur.

O proprietário só se apercebeu do furto pela manhã, quando entrou no carro e se deparou com a fechadura da bagageira esforçada e parte da viatura riscada.

Segundo revelou ao DIÁRIO, os ladrões terão furtado um subwoofer que se encontrava na bagageira, avaliado em cerca 80 euros, e ainda uma pen de cor cinzenta que continha algumas músicas mas também documentos pessoais.

O dono do carro pede a quem tenha comprado um subwoofer igual ao da fotografia sem saber da sua proveniência para entrar em contacto consigo através das redes sociais.