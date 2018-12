Estrangeiro caiu de parapente na Calheta

Um cidadão estrangeiro ficou esta tarde ferido quando praticava parapente na Calheta. A vítima, um homem na casa dos 40 anos, terá fracturado um braço um sofrido outras mazelas numa perna, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários da Calheta. O incidente deu-se pouco depois das 16 horas na Achada de Santo Antão, Freguesia do Arco da Calheta, no local onde habitualmente os praticamente deste desporto recreativo fazem a descolagem para o voo.

Desconhece-se as circunstâncias que motivaram o acidente. Sabe-se apenas que o ferido foi transportado ao serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em virtude das urgências do Centro de Saúde da Calheta não possuir equipamento de exame raio x.