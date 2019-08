Duas mulheres feridas devido a carro desgovernado no Pilar

Duas mulheres sofreram ferimentos ligeiros, por volta das 20 horas de hoje, devido a um carro que terá ficado mal travado, acabando por ‘deslizar’ e embater na rotunda do Pilar, no Funchal.

As duas vítimas, a condutora e a ocupante do carro, ambas com cerca de 45 anos, ainda tentaram travar a viatura, mas não conseguiram e o carro embateu com alguma violência nas protecções da rotunda.

Duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram enviadas para o local, tendo prestado socorro às duas senhoras. Uma queixava-se de dores num ombro e apresentava escoriações e a outra tinha queixas de um membro inferior.

As duas foram encaminhadas para o serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.