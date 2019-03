Uma viatura ligeira despistou-se esta madrugada no Funchal, na Rua Dr. Pita, e embateu num poste de electricidade, derrubando-o. O condutor, um homem de 66 anos, sofreu ferimentos aparentemente ligeiros e teve de ser assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que após ministrarem os primeiros socorros no local asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada pouco depois das 4 horas da manhã.

A PSP tomou conta da ocorrência.