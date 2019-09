Derrocada no Porto Moniz

Caiu uma derrocada esta manhã na estrada de acesso entre a Ribeira da Janela e o Porto Moniz. A circulação está fechada ao trânsito, sendo apenas permitida a passagem de veículos de emergência.

O alerta foi dado já depois das 8 horas da manhã pelo Serviço Regional de Protecção Civil, terá acontecido depois das 8h30. Não atingiu pessoas ou veículos.

As informações disponíveis dão conta de que a derrocada não foi de grandes dimensões, mas deverá obrigar à utilização de máquinas para limpeza. A estrada foi fechada nos dois sentidos por precaução, devido à queda de pedras. Neste momento as equipas da Via Expresso estão no local.

A alternativa é dar a volta. Subir a Ribeira da Janela até ao Fanal, atravessar o Paul da Serra e descer até à Santa do Porto Moniz e depois Porto Moniz, ou este percurso em sentido inverso se o destino for em sentido contrário, para o é São Vicente.