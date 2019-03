Um ferido leve foi o resultado de um embate entre veículos ocorrido ao início da manhã na via rápida em São Gonçalo, no sentido Santa Cruz Funchal.

Por razões desconhecidas um dos carros enfaixou-se na traseira de um outro, provocando ferimentos no condutor e único ocupante de uma das viaturas. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses, chamados ao local pelas 07:45, prestaram o socorro a vítima, um homem com cerca de 40 anos, entretanto transportado às urgências do Hospital Central do Funchal.