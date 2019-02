Um motociclista ficou ferido, hoje, devido a um acidente ocorrido no Caminho do Poço Barral, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados por volta das 19h45, tendo enviado uma ambulância para o local, que prestou auxílio a um motociclista que ficou ferido após uma colisão com um automóvel.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça apresentando suspeita de fractura de um joelho.