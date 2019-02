Capitania encerra acessos ao mar devido à forte ondulação que já provocou seis feridos na Madeira

A capitania do Porto do Funchal, através do comandante José Luís Cardoso, revelou ao DIÁRIO que estão a ser encerrados alguns acessos ao mar, nomeadamente na Praia Formosa, Calheta e Porto Moniz devido à forte ondulação que, até agora já provocou seis feridos.

Os feridos aconteceram no Porto Moniz, tendo estes sido atingidos por uma grande onda que galgou a estrada. As vítimas foram todas encaminhadas para o Centro de Saúde Local pelos Bombeiros do Porto Moniz e de São Vicente. Até ao momento, não se sabe a gravidade dos ferimentos nem a nacionalidade dos feridos.

Tendo isto em conta, José Luís Cardoso alerta a população para evitar a orla costeira devido à agitação marítima.

“As pessoas querem aproveitar o bom tempo para ir à praia, mas é preciso ter muito cuidado, uma vez que a ondulação está muito forte”, frisou.

Há instantes, a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta segunda-feira, dia 25 de Fevereiro.

Recorde-se ainda que já ontem, sobretudo na Praia Formosa, muitas foram as pessoas que desfariam as ondas, levando mesmo à intervenção da Polícia Marítima para evitar uma tragédia. Situação idêntica aconteceu na Ponta do Sol, cujas ondas gigantes chegaram a surpreender alguns turistas que se encontravam naquela freguesia e, sobretudo, no restaurante Preia Mar.