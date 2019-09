Cães envenenados em Gaula

Pelo menos quatro cães foram esta semana mortos por envenenamento, em Gaula de Cima, no concelho de Santa Cruz. O caso, que já é do conhecimento da Polícia de Segurança Pública, está a deixar a população revoltada e já levou alguns moradores a ponderar colocar as casas à venda.

Na manhã de segunda-feira, Cátia Fernandes encontrou o seu golden retriever inanimado no quintal da sua residência. A moradora referiu que tentou levá-lo ao veterinário mas que apesar dos esforços para tentar salvá-lo o cão não sobreviveu.

Nesse mesmo dia, disse ter tido conhecimento de que os dois cães da vizinha foram também encontrados mortos com suspeitas de envenenamento e que uma outra residente ficou recentemente sem os seus cinco cães pelo mesmo motivo.

“Mas a crueldade não ficou por aqui”, adiantou a moradora. Na noite de terça para quarta-feira disse ter ouvido o seu outro cão da mesma raça com um ladrar estranho e que, quando foi à rua, deparou-se com a sua outra cadela, uma rafeira de nome xuxa, morta no quintal.

Cátia Fernandes referiu ainda que já levou o golden retriever de 14 anos para casa de familiares porque tem medo que este tenha o mesmo fim. No entanto, confessou que já ponderou colocar a sua casa à venda pois não se sente “segura num lugar onde as pessoas são capazes de fazer estes actos macabros”.

A moradora disse também que tentou entrar em contacto com a Câmara Municipal de Santa Cruz e com a Junta de Freguesia local mas que ninguém se prontificou a ajudar. “Já a PSP de Santa Cruz tem sido incansável”, concluiu.