Britânico de 76 anos evacuado de emergência de um navio cruzeiro na Madeira

Um britânico de 76 anos foi esta tarde evacuado do navio de cruzeiro ‘Braemar’, que navegava a cerca de 18 quilómetros a Sudoeste do Porto do Funchal.

A evacuação médica realizou-se às 18h50, com recurso à embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal ‘ISN-SR40’, tendo o desembarque ocorrido às 18h55 na marina do Funchal, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, corporação que assegurou o transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Este alerta foi dado às 16h58, através do contacto telefónico do navio, que foi de imediato encaminhado para o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), entidade com competência para avaliar a situação clínica e determinar qual a modalidade de evacuação, decidindo então que face ao quadro clínico apresentado, deveria proceder-se à evacuação médica por via marítima.