Bombeiros Voluntários Madeirenses reforçam combate a fogo na Ajuda

Um veículo pesado de combate a incêndios florestais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses partiu, há pouco, para o Pico da Cruz, na Ajuda, Funchal. No local lavra um incêndio que já se encontra a ser combatido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, com oito operacionais e três viaturas.

Entretanto, os Voluntários enviaram mais um veículo auto-tanque para reforçar os meios no local.

Também o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil procede ao combate às chamas.

De recordar que o alerta para o fogo surgiu pelas 14h40.