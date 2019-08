Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol deslocaram-se ontem ao sítio do Barreiro e Feiteiras, na Ponta do Sol, para resgatar um cão que caiu numa ravina com cerca de 50 metros.

No local esteve a equipa de resgate em montanha desta corporação, com duas viaturas.

O cão não apresentava ferimentos.