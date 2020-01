Bombeiros continuam atentos a incêndio na Tabua

Três corporações e 11 elementos continuam, esta manhã de sexta-feira, a bater-se contra o incêndio que lavra desde ontem ao início da tarde na freguesia da Tabua.

Segundo pudemos apurar, cinco bombeiros em três viaturas (um camião e dois ligeiros) da corporação da Ribeira Brava receberam reforços do Funchal, mais precisamente uma viatura ligeira de combate a incêndios e três elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses dão apoio no local desde esta manhã, além de outros três reforços em uma viatura ligeira dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que desde ontem à noite estariam já no auxílio.

Refira-se que o alerta de fogo em mato foi dado aos bombeiros antes das 14 horas de ontem, localizado o foco de incêndio no sítio do Lugar da Serra, na Tabua, tendo as chamas se aproximado de habitações.