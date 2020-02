Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram esta tarde socorrer um homem vítima de atropelamento.

O homem foi colhido por um carro na Avenida do Infante, no Funchal, e como se queixava de dores nas costas e num membro inferior foi transportado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.