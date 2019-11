Antigo cabeleireiro de Ronaldo assassinado na Suíça

O madeirense Ricardo Ferreira, que foi em tempos cabeleireiro de Cristiano Ronaldo, foi encontrado cadáver, “ensanguentado e com múltiplos golpes de faca” num quarto de hotel em Zurique, na Suíça.

Segundo avançou o Correio da Manhã, “as autoridades têm montada uma autêntica caça ao homem para encontrar o homicida que permanece em fuga”.

De acordo com o mesmo jornal, o corpo do madeirense, com idade entre os 35 e os 40 anos, foi descoberto na cama por uma funcionária de limpeza do hotel que alertou de imediato a polícia.

Adiantou ainda que antes do corpo de ‘Cajó’ ser encontrado vários hóspedes do hotel terão ligado para a recepção a reclamar do barulho deste quarto.