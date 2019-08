Um carro despistou-se esta tarde no Livramento e embateu numa viatura estacionada, capotando de seguida. Os ocupantes do veículo, um homem e uma mulher, sofreram ferimentos e foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O homem apresentava escoriações e a mulher foi também levada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça porque se encontrava bastante nervosa. A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.