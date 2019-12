70 acidentes na Madeira causaram 14 feridos

14 feridos, dois deles graves. Este foi o resultado dos 70 acidentes de viação ocorridos na última semana nas estradas da Madeira. Apesar de ter havido um decréscimo no número de feridos, foram registados mais 13 acidentes do que na semana anterior.

Destes, destacam-se 53 colisões, 13 despistes e 4 outros sinistros não especificados.

Entre os dias 29 de Novembro e 5 de Dezembro a Polícia de Segurança Pública deteve 11 condutores sob o efeito de álcool , não havendo registo de outro tipo de detenções no âmbito da fiscalidade rodoviária.

“Esta Polícia comunica ainda que durante um período de 24 horas têm sido desenvolvidas diversas acções de fiscalização em toda a área territorial da Região Autónoma da Madeira direccionadas para a fiscalização da velocidade, com especial enfoque nas zonas de travessia de peões, desrespeito da sinalização luminosa, incluindo a passagem com sinalização amarela fora do âmbito em que é admissível, desrespeito pela travessia de peões, estacionamento de viaturas nas passadeiras, bem como todo o estacionamento que faça perigar uma correcta visualização, por parte dos peões, nos locais de atravessamento pedonal”, informou o Comando Regional da PSP.